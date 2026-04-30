O prefeito Rafael Piovezan anunciou nesta quinta-feira (30) mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Roberta Semmler Laudissi deixa a Secretaria de Administração e passa a atuar como chefe de Gabinete. O cargo era ocupado por Patrícia Regina Marques De Martino, que acumulava a função com a de diretora-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

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Para a Secretaria de Administração, a nova titular será Mônica Mosna, que assume a pasta com a missão de dar continuidade aos trabalhos de gestão de pessoal e modernização administrativa do Município.

Mônica Mosna é barbarense e contadora, pós-graduada em Gestão Pública e Gestão Estratégica de Compras pela Faculdade Anhanguera, e especialização em Licitação e Contratos pela FGV e cursa atualmente pós-graduação em Direito Administrativo e Administração Pública pela Universidade Mackenzie. É servidora de carreira há 19 anos no DAE, trabalhou por 2 anos como secretária-adjunta de Administração, e retorna para a pasta como secretária.

Mulheres com Piovezan

Roberta Semmler Laudissi é advogada formada pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), com especialização em Direito Público pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina). Possui mais de 15 anos de experiência no serviço público de Santa Bárbara d’Oeste, com atuação no DAE (Departamento de Água e Esgoto) e secretarias de Governo e de Administração, além do Gabinete do Prefeito.

A Secretaria de Administração é responsável por assistir o gestor público nos assuntos relacionados ao sistema de administração de pessoal, elaboração de diretrizes e normas complementares à legislação, além de coordenar, orientar e controlar as atividades de recursos humanos. Também atua no planejamento e controle de pessoal, política salarial, execução de planos de carreira, organização de concursos públicos e programas de capacitação, bem como na gestão de folha de pagamento, frequência e cadastro de servidores.

Já a Chefia de Gabinete tem como atribuição assessorar diretamente o prefeito na coordenação política e administrativa do Município, além de atuar na implementação, acompanhamento e avaliação das ações e projetos de governo, garantindo a integração entre as secretarias municipais.

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