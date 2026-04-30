Trabalho contribui com a segurança viária evitando excesso de velocidade de motoristas

A segurança viária continua sendo fortalecida em Hortolândia com serviços da Prefeitura que contribuem com a visibilidade de pedestres e motoristas, evitando acidentes. O mutirão de reforço na pintura de lombadas foi concluído em dispositivos localizados na rua das Acácias, no Jardim Boa Vista, na rua Abílio Honório Pedromo, no bairro Loteamento Adventista Campineiro e na rua João Goulart, no Jardim Amanda.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a ação é importante já que a lombada é um dos principais atalhos para o controle da circulação de veículos dentro do limite da velocidade permitida nas vias para que não haja excesso, principalmente em declives.

FIQUE ATENTO

As viaturas e os coletes dos agentes de apoio da Mobilidade Urbana de Hortolândia já seguem os padrões dos órgãos estaduais e municipais de trânsito e, agora, a cor verde limão com detalhes pretos é predominante. A medida visa aumentar a visibilidade dos agentes e veículos, especialmente em situações de emergência ou em ambientes com pouca luz.

SEGURANÇA VIÁRIA

Além do reforço da sinalização de solo, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.