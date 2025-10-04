A onça-pintada encontrada nadando no Rio Negro, em Manaus, foi baleada na cabeça com uma espingarda antes do resgate. Exames apontaram mais de 30 estilhaços de chumbo no crânio e pescoço do animal.
Ela também perdeu dentes e precisou passar por cirurgia nesta quinta-feira (2).
O felino foi socorrido por uma força-tarefa com órgãos ambientais e segue internado em estado estável, mas bastante estressado. O destino do animal ainda será definido, podendo ir para o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) ou para o Ibama, caso não possa retornar à natureza.
