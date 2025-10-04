Espetáculo Hortocity Comedy tem apresentação do humorista Rafael Aragão

Show humorístico será na próxima quarta-feira (8), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jd. Amanda; evento integra Semana Cultural promovida pela Prefeitura

Leia + sobre diversão e arte

Do chão de fábrica para os palcos do país. Essa é a trajetória de Rafael Aragão, que por meio da internet tornou-se humorista de renome. O artista é o convidado do espetáculo Hortocity Comedy, que a Prefeitura de Hortolândia promove na próxima quarta-feira (08/10). O show humorístico será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

O teatro abre para o público às 19h30. A classificação indicativa é 16 anos. O espetáculo integra a Semana Cultural deste mês, promovida pelo município. A programação está disponível no site da Prefeitura, por meio deste LINK. Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

Conforme ele conta em seu Facebook, Rafael Aragão trabalhou como “peão de indústria” durante 17 anos. Ele postou um vídeo no qual relatou sobre sua vida de trabalhador. O vídeo viralizou e, a partir daí, ele iniciou sua carreira no stand-up comedy. Por causa de sua experiência profissional, o humorista tem feito apresentações em eventos corporativos de grandes empresas e apresentações em fábricas e indústrias.

O Hortocity Comedy terá ainda os anfitriões Zé Neves e Luiz Paixão, que darão as boas-vindas ao público com muitas piadas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP