UBS do Jardim Aranha Oliveira, em SBO, avança com alvenaria e contrapiso

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira seguem em ritmo contínuo, com a execução dos serviços de alvenaria e a concretagem do contrapiso. A unidade está sendo construído em área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho.

Com 650 m² de área construída, a nova UBS contará com 11 consultórios, sendo seis destinados a atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

A estrutura também incluirá farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso. O investimento garantirá a ampliação da capacidade de atendimento e proporcionará melhores condições de acolhimento e assistência à população da região.

