Onda de calor extremo atinge a região a partir de quarta-feira

A terceira onda de calor do ano chega a Americana, Santa Bárbara d’Oeste e demais cidades da região nesta quarta-feira (13). A previsão é que as altas temperaturas durem ao menos uma semana, com pico no final de semana.

De acordo com a MetSul, que aponta marcas nos termômetros até 10ºC acima do que é normal para esta época do ano, o período de calor excessivo será prolongado, uma vez que vai se estabelecer um bloqueio atmosférico que vai impedir o avanço de frentes frias.

“O interior de São Paulo, que experimenta um verão muito quente, terminará a estação com calor intenso. A temperatura se eleva gradualmente nos próximos dias coma as máximas mais elevadas a partir da segunda metade da semana, quando registros acima de 35ºC serão comuns em grande parte das cidades com máximas ao redor de 40ºC em algumas”, explica a MetSul.

