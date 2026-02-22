Ônibus do esporte (caratê) de SB pega fogo na Bandeirantes em Sumaré

Um ônibus da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste que transportava atletas da equipe de caratê da Secretaria de Esporte pegou fogo na manhã deste domingo (22), na SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes). O incêndio foi ainda no começo da viagem, na altura do km 118 Sul, em Sumaré.

A ocorrência foi registrada às 6h20 pelo Policiamento Rodoviário. Segundo informações oficiais, o motorista conseguiu imobilizar o veículo no acostamento após perceber um princípio de incêndio.

Todos os passageiros desembarcaram rapidamente, mas o ônibus foi consumido pelas chamas em poucos minutos.

Dentro do veículo estavam 18 passageiros e o condutor, sendo cerca de 14 crianças atletas que seguiam para disputar um campeonato de karatê na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera.

A Federação Paulista de Karatê já estava ciente dos fatos e, diante da situação, foi cancelada a participação da delegação na competição.

Apesar da perda total do veículo e do grande susto, ninguém ficou ferido.

