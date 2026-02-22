Durante o uso da palavra no Pinga-Fogo da última sessão ordinária, o vereador Renan de Angelo relatou denúncia recebida a respeito de possíveis problemas estruturais no Hospital Municipal de Americana, envolvendo goteiras e a suposta queda de parte do teto na ala da maternidade após as fortes chuvas registradas no período de Carnaval.
Segundo o parlamentar, a informação foi encaminhada por um servidor, que alertou sobre infiltrações e riscos decorrentes do excesso de água nas dependências da unidade. Diante da gravidade do relato, Renan dirigiu-se ao hospital com o objetivo de verificar a situação no exercício de sua função fiscalizatória.
No entanto, o vereador informou que teve sua entrada negada, sem apresentação formal de justificativa.
Fala Renan
“Fomos eleitos para representar a população e exercer a fiscalização dos serviços públicos. Negar o acesso do vereador significa, na prática, impedir que a população tenha acesso à verdade”, afirmou em plenário.
