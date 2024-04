Um ônibus fretado invadiu, neste domingo (14), um posto

de combustíveis na Rodovia Anhanguera, em Limeira, colidindo contra um caminhão e outro ônibus que estava no local. Ao menos 14 pessoas, incluindo o motorista, ficaram feridas.

O coletivo, que transportava 45 passageiros, saiu do Piauí com a destino a São Paulo. De acordo com passageiros, o motorista sofreu um mal súbito e tentou parar no posto de combustíveis.

Segundo informações, o ônibus estaria com o licenciamento atrasado, além de acumular diversas infrações de trânsito.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. As vítimas foram socorridas à Santa Casa de Limeira e à UPA do Abílio Pedro.

