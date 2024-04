FAM retoma plantões psicológicos presenciais e gratuitos para a população

A FAM – Faculdade de Americana voltou esta semana com os plantões psicológicos de modo presencial no Serviço Integrado de Atenção – SIA, no setor de Psicologia. Os atendimentos são totalmente gratuitos e direcionados para a população e colaboradores da Instituição. O plantão é direcionado exclusivamente para adultos maiores de 18 anos.

Os plantões são realizados de segunda a sexta-feira, com horários previamente agendados entre 17h00 e 20h00, dependendo do dia da semana. Os interessados podem tirar dúvidas e marcar os atendimentos através do telefone 3465-8190 ou mensagem de texto por WhatsApp 99644-9262. Em média, são realizados seis atendimentos por dia. Este ciclo de atendimentos acontece até junho e retoma de agosto a dezembro.

Os atendimentos são realizados pelos estagiários do último ano de Psicologia da FAM, sob supervisão dos professores do curso e da coordenadora Cristiane Correia. A coordenadora lembra que o plantão psicológico é uma escuta direcionada para os momentos de crise.

“É aquele momento em que a pessoa está com dificuldade para encontrar uma saída para um problema pontual ou um sofrimento; pode nos procurar por meio do plantão. Nossos estagiários estão preparados para acolher e dar um direcionamento”, comentou Cristiane.

Com 20 anos de existência, o curso de Psicologia da Faculdade de Americana é um dos mais procurados nestes quase 25 anos de atuação da Instituição no Ensino Superior. Com teoria e prática aplicadas na rotina do aluno, o futuro profissional da área tem uma formação completa. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE 2022, o curso recebeu nota 4, de um conceito entre 1 a 5.

“O curso de Psicologia já caminha para mais de duas décadas de atuação, com formação e responsabilidade social que é o lema da Faculdade de Americana. Estes atendimentos, assim como acontecem em outros cursos, são importantes para a formação do aluno e para a comunidade”, disse o diretor geral da Instituição, Gustavo Azzolini.