“Nada, absolutamente nada justifica o genocídio que acontece em Gaza. Ali, sob os escombros, estão os corpos de milhares de crianças e mulheres inocentes.” Lula faz um forte discurso contra o genocídio em Gaza, denunciando a limpeza étnica do povo palestino do seu território!

Tanto Israel, quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usadas em crimes contra a humanidade e genocídio.