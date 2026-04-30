Polícia Militar realizou ação especial pra combater contra crimes praticados com uso de motocicletas

Nesta quarta-feira (29) o Comando do Policiamento do Interior 9 (CPI-9) realiza em Sumaré e Hortolândia a Operação Impacto “Grande Envergadura”, uma ação de reforço ao policiamento com foco no combate à criminalidade, especialmente aqueles cometidos com uso de motocicletas.

Informações dão conta do recolhimento de aproximadamente 50 motos e mais de 8o multas por infração de trânsito, dentre um total de 116 pessoas abordadas em 84 veículos de duas rodas. A operação teve por volta das 14h, com revista à tropa no Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo), em Hortolândia.

Participam da ação equipes do 10º BAEP, 10º BPM/I, 19º BPM/I, 36º BPM/I, 37º BPM/I e 48º BPM/I, que atuam em pontos estratégicos das cidades. O objetivo é intensificar o patrulhamento ostensivo, reduzir os índices criminais e coibir práticas delituosas em diversos bairros.

Impacto

Durante a Operação Impacto, equipes da Polícia Militar montaram bloqueios e realizaram abordagens direcionadas a condutores. A fiscalização incluiu verificação de documentação, checagem de possíveis irregularidades e atuação preventiva em áreas consideradas prioritárias.

A presença das equipes foi distribuída em pontos definidos como estratégicos para ações de saturação. Esse tipo de operação busca ampliar a circulação policial em locais previamente mapeados, aumentando a capacidade de resposta e inibindo práticas criminosas.

A Polícia Militar informou que a iniciativa tem como objetivo coibir crimes e ampliar a sensação de segurança da população. A atuação integrada das equipes também permite maior cobertura territorial em bairros e vias de circulação intensa.

Além de Hortolândia, a megaoperação também foi realizada em Sumaré. Os dois municípios fazem parte de uma região com grande fluxo diário de veículos e circulação entre bairros, com ligação direta à Região Metropolitana de Campinas.