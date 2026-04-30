O prefeito de Nova Odessa Leitinho oficializa saída de Mateus Rosa Tognella depois de operação da Polícia Civil em endereço vinculado ao servidor em Campinas

Apesar de ter dito ao Novo Momento que não possuía informações que desabonassem sua conduta, de que não havia sido notificada e que a investigação abrangia período anterior à nomeação de Mateus Rosa Tognella como secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, a Prefeitura de Nova Odessa exonerou-o na noite desta quarta-feira (29) do cargo.

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O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) publicou no Diário Oficial a exoneração do secretário-adjunto depois de Tognella ter o nome relacionado a uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com ramificações em prefeituras do Estado.

Um endereço vinculado a Tognella, em Campinas, foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a operação, na segunda-feira (27). Denominada Operação Contaminatio, a ação resultou na prisão de suspeitos e no cumprimento de 22 mandados judiciais em diferentes cidades. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 513 milhões em bens e ativos.

Investigações e Leitinho

De acordo com as informações, o grupo criminoso teria estruturado mecanismos para ocultar recursos provenientes, principalmente, do tráfico de drogas, além de tentar ampliar sua atuação política através da aproximação com administrações públicas municipais.

As investigações são desdobramento de uma operação anterior, em 2024, que identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas. A polícia também apura a possível criação de um “núcleo político” para facilitar o acesso a recursos públicos e influenciar decisões administrativas. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes.

Em Nova Odessa, Mateus Tognella preside o diretório municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro) e comanda as ações da legenda na cidade. Além disso, possui trajetória em cargos comissionados na Prefeitura de Campinas, durante a gestão do ex-prefeito e atual deputado federal Jonas Donizette (PSB) e no início do atual prefeito, Dario Saadi (Republicanos).

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