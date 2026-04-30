Obras em duas escolas municipais beneficiará diretamente 600 alunos, garantindo infraestrutura completa para esporte e lazer

Duas escolas municipais de Hortolândia ganharão quadras poliesportivas cobertas: a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Villagio Ghiraldelli e a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil) Jd. Santa Esmeralda. As obras de infraestrutura, que transformarão os espaços de lazer das unidades, estão em fase inicial. A iniciativa beneficiará diretamente mais de 600 estudantes, que passarão a contar com um ambiente protegido do sol e da chuva para atividades pedagógicas, esportivas e recreativas.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, mais do que uma reforma, o projeto de construção e cobertura total das quadras poliesportivas inclui a execução do piso e também da estrutura metálica, atendendo a uma demanda antiga das comunidades escolares. Na Emeief Santa Esmeralda, o trabalho começou no dia 19 de março e, neste momento, as equipes trabalham na instalação das ferragens (armaduras) nas estacas para a fundação. Já na Emef Villagio, os serviços começaram em 24 de fevereiro e estão em fase um pouco mais avançada, de concretagem das bases.

Ao todo, o investimento da Prefeitura nas duas obras ultrapassa a marca de R$ 1,9 milhão. Os recursos foram viabilizados por meio de convênios com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).