A Prefeitura de Sumaré, por meio da Polícia Municipal, realizou no feriado prolongado uma operação sossego especial para garantir tranquilidade à população. A Operação Sossego ocorreu entre quarta-feira (19) e domingo (23), com foco no combate a pancadões e demais situações de perturbação do sossego.

As equipes foram distribuídas por toda a cidade, priorizando pontos críticos e áreas com maior número de denúncias. Na primeira noite de atuação, as ações se concentraram nas regiões do Matão e Maria Antônia, onde foram realizadas intervenções preventivas e de orientação aos moradores e frequentadores.

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares, destacou o empenho da corporação ao longo do feriado. “Estamos com equipes reforçadas e atuando de maneira estratégica para evitar qualquer situação que comprometa a segurança e o bem-estar da população. Nosso objetivo é coibir práticas ilegais e garantir noites mais tranquilas para todos”, afirmou.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou que o trabalho integrado entre as forças de segurança reflete o compromisso da gestão com a qualidade de vida dos sumareenses. “A Operação Sossego é uma ação essencial para manter a ordem pública. Estamos atuando firmes para impedir perturbações e assegurar que as famílias possam aproveitar o feriado com paz e segurança”, declarou o chefe do Executivo.

Na quinta-feira (20), segundo dia da força-tarefa, as equipes atuaram em diversos bairros da cidade, com prioridade para praças e áreas públicas onde há maior incidência de denúncias relacionadas a perturbação do sossego.

Ao longo da noite, a corporação realizou vistorias, dispersou aglomerações e promoveu ações preventivas para garantir o bem-estar dos moradores. Como resultado, quatro estabelecimentos comerciais foram notificados e fechados, todos por descumprirem normas e promoverem atividades que geravam incômodo à vizinhança.

