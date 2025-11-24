Semana começa com chuva e temperaturas mais baixas em Sumaré e região

A segunda-feira (24) começou com clima ameno e registro de chuvas isoladas em Sumaré. Assim como em boa parte do Estado de São Paulo, o município enfrenta um dia de instabilidade, marcado por nebulosidade intensa e pancadas de chuva ao longo do dia.

De acordo com a análise meteorológica, a condição instável é resultado da atuação de um cavado meteorológico em conjunto com uma frente fria no oceano Atlântico, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e aumentam o risco de chuva forte. Em Sumaré, há possibilidade de precipitações mais significativas no período da tarde e início da noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Com o avanço da frente fria e a presença constante de nuvens, as temperaturas tendem a cair ao longo do dia. A expectativa é que Sumaré registre máximas mais baixas do que nos últimos dias, com sensação de tempo mais fresco durante todo o período.

A orientação é que os moradores redobrem a atenção durante possíveis momentos de chuva intensa, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e vias de maior circulação. A condição instável deve permanecer até a noite, mantendo o céu nublado e com possibilidade de novas pancadas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil do município pelo telefone 199 (gratuito e disponível 24 horas).

