Projeto leva 400 alunos ao Reservatório de Salto Grande em Americana

“Navegando nas Águas do Conhecimento” atende a estudantes em 10 dias com palestras e vivências educacionais

O projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento”, desenvolvido no Reservatório de Salto Grande, em Americana, atendeu aproximadamente 400 estudantes em um período de 10 dias, com palestras e vivências educacionais sobre a importância do saneamento básico, da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.

As ações são realizadas pela Associação Barco Escola da Natureza, com apoio do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, das secretarias municipais de Educação e de Meio Ambiente e da CPFL Renováveis. Durante a atividade, os estudantes conhecem o caminho que a água percorre até chegar tratada às torneiras e o processo que garante que o esgoto retorne limpo e seguro ao meio ambiente.

Entre os dias 10 e 19 de novembro, foram atendidas turmas das seguintes unidades escolares: Casa da Criança Tahira (N1), Casa da Criança Urupê (Multi), CAIC Professor Sylvino Chinelatto (8ºB, 9ºC, 8ºD, 8ºA, 8ºC, 9ºA e 9ºB), EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho (3ºA, 3ºB, 4ºA e 5ºB), Casa da Criança Arapiranga (N1) e Emei Sabiá (N1).

Além dos alunos, o projeto também promoveu neste período uma formação para 35 profissionais da Educação Infantil, ampliando o alcance das ações educativas e fortalecendo o trabalho de conscientização ambiental na rede municipal.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da iniciativa. “Esse ciclo de atividades mostra a força do trabalho de educação ambiental. Em apenas dez dias, conseguimos impactar centenas de alunos e ainda oferecer formação para profissionais da Educação Infantil, ampliando o alcance da conscientização. É uma ação que une conhecimento, prática e parceria, fortalecendo a visão de cuidado com a água desde a infância”.

O projeto, que segue em andamento, tem contribuído para ampliar o conhecimento ambiental entre os estudantes da Rede Municipal de Ensino, reforçando a importância do saneamento e do uso responsável da água.

Mais informações podem ser obtidas com o Centro Educacional do DAE pelo telefone (19) 3471-2937 ou pelo e-mail [email protected].

