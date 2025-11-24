O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. A informação foi divulgada pela conta oficial do artista nas redes sociais nesta segunda-feira (24). Ele era conhecido do público brasileiro por muitas músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas e filmes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Jimmy foi um dos principais responsáveis pela popularização do reggae no cenário internacional.

O post assinado pela esposa dele, Latifa, afirma que o cantor morreu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.

Morte de Jimmy Cliff