O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. A informação foi divulgada pela conta oficial do artista nas redes sociais nesta segunda-feira (24). Ele era conhecido do público brasileiro por muitas músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas e filmes.
Jimmy foi um dos principais responsáveis pela popularização do reggae no cenário internacional.
O post assinado pela esposa dele, Latifa, afirma que o cantor morreu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.
Morte de Jimmy Cliff
“É com profunda tristeza que compartilho a notícia de que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e colegas de trabalho que compartilharam sua jornada com ele. A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira. Ele realmente apreciava o carinho de cada um dos fãs.
Gostaria também de agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente atenciosos e prestativos durante este difícil processo. Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Seguirei seus desejos. Espero que todos respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Mais informações serão fornecidas posteriormente. Até logo, lenda. Latifa, Lilty e Aken”, disse no post.
