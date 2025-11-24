Fernando Haddad prepara seu desembarque do governo Lula com sentimento de missão cumprida. “O que Lula encomendou, eu entreguei”, disse, em entrevista dias atrás.

Ele é cotado para a disputa ao Senado pelo PT, mas pode ir para o sacrifício e encarar a disputa para o governo de São Paulo. Desta vez ele viria turbinado por ações do governo Lula e pelo vice-presidente ‘tetra’ governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

Haddad e as derrotas

O problema para o FH do PT é que ele se tornou, assim como Guilherme Boulos, nome associado a derrotas. Foi derrotado em 2016 (Doria) 2018 (Bolsonaro) e 2022 (Tarcísio). Por isso, uma disputa ao senado seria mais certeza (ou menos incerteza) de seu nome voltar a ser vitorioso. E seria um posto importante na Casa hoje muito almejada pelo bolsonarismo.