Uma mulher morreu após ser arrastada pela correnteza no início da noite deste domingo (23), no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, em Hortolândia. A vítima tinha 26 anos e ia para a casa da mãe quando foi arrastada.

O caso ocorreu durante as fortes chuvas que atingiram a região e provocaram diversos pontos de alagamento.

Bombeiros tentaram salvar mulher

O comandante do Corpo de Bombeiros, William José dos Santos, afirmou em entrevista a Rádio Digital Pop de Hortolândia que todos os esforços possíveis foram feitos “ mas, infelizmente, a jovem foi encontrada sem vida.”

A defesa civil do Estado emitiu alerta para toda a região informando que chuvas fortes chegariam este domingo. A previsão também fala em possibilidade de chuva de granizo

