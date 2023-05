Operários do tráfico detidos pela GM

Dois operários do tráfico de drogas foram

detidos por Guardas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira. As prisões aconteceram no bairro Nova Conquista e os dois trabalhavam como fracionadores da droga. Eles disseram aos GMs que recebiam R$ 80 por dia de trabalho.

E.F.T., 22, e J.M.R.A., 21, foram abordados por volta das 17h após denúncia anônima. Havia mais um rapaz, mas este conseguiu fugir para o interior da mata não sendo possível abordá-lo.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

Apoio Tático 01

🚨 Inspetor Sandrin

🚨 GCM Ferreira

🚨 GCM Edmilson

🚨 GCM Sernajoto

.📍DATA: 11 de maio 2023

.📍HORA: 17:10

.📍LOCAL: Rua Jurandir José da Costa, 270 (área verde aos fundos) – Bairro Nova Conquista

🛑 Tráfico de drogas

Síntese:

Esta equipe de Apoio de Tático em patrulhamento preventivo pelo referido local, ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foi solicitada por um munícipe o qual preferiu manter-se no anonimato.

Este informando que minutos antes observou 03 indivíduos trazendo consigo um saco plástico, sendo possivelmente entorpecentes, adentrando uma área verde próxima. Diante das informações foi averiguado o local informado sendo logrado êxito em deter E.F.T. 22 anos e J.M.R.A. 21 anos fracionando drogas, havendo mais um.

Porém este evadiu-se para o interior da mata não sendo possível abordá-lo. Em diálogo os detidos informaram que receberiam a quantia de R$ 80,00 cada para fracionar e embalar as drogas. Diante do ocorrido ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência dos fatos os autuou pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no ART.33 da lei 11.343/06, sendo todo o material apreendido, e E. e J. conduzidos até a cadeia pública de Sumaré permanecendo presos à disposição da Justiça.

Material apreendido:

– 01 Faca

– 01 Marreta de borracha

– Embalagens diversas

– 01 Tijolo de maconha

– 142 Porções de maconha embaladas individualmente e prontas para a venda

– 01 Porção a granel de maconha

– Total 1,118 Kg

