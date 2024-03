Comumente realizada nos meses de abril e maio, a vacinação da Influenza foi antecipada e deve começar nesta sexta-feira, 22 de março, em São Paulo e demais regiões do país, exceto o Norte. A infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) Dra. Andrea Almeida define como estratégico e oportunoo adiantamento da campanha de 2024 contra a gripe.

“A antecipação da vacina da Influenza vai levar inúmeras pessoas aos postos de vacinação, propiciando que tomem outros imunizantes e coloquem a carteirinha em dia. Esse adiantamento é estratégico e pode ajudar no combate à circulação dos vírus e ao aumento dos casos graves de Covid-19 e de influenza”, explica a infectologista.

Atenção! A vacinação traz benefícios a toda a população, pois diminui as chances de complicações das doenças. Vacine-se!

*Confira abaixo quem poderá receber a vacina a partir de 22/03:*

– Crianças de 06 meses a menores de 06 anos (05 anos, 11 meses e 29 dias);

– gestantes (em qualquer idade gestacional);

– puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto);

– indígenas;

– idosos (acima de 60 anos);

– pessoas com deficiência permanente, a partir de 12 anos (deficiência motora, visual, auditiva e intelectual);

– pessoas em situação de rua;

– pessoas com comorbidades.

*As comorbidades consideradas para a vacinação:*

– doenças respiratórias crônicas;

– doenças cardíacas crônicas;

– doenças renais crônicas;

– doenças hepáticas crônicas;

– doenças neurológicas crônicas;

– diabetes;

– imunossupressão;

– obesidade;

– transplantados;

– portadores de trissomias.