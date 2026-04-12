Viktor Orban, o Bolsonaro da Hungria, sofreu dura derrota após 16 anos comandando o importante país do centro da Europa. Ele reconheceu a derrota para Peter Magyar nas eleições neste domingo (12/4).

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Em um discurso aos apoiadores, Órban disse: “O resultado da eleição é claro e doloroso”.

Já Magyar disse que recebeu uma ligação do derrotado, que reconheceu o resultado: “Viktor acabou de me ligar e nos parabenizou pela nossa vitória”.

A contagem dos votos ainda está em andamento na Hungria, mas com cerca de 60% apurados até agora, Magyar está a caminho de conquistar uma maioria de dois terços no parlamento, uma vitória esmagadora.

V. O. disse aos apoiadores que a tarefa deles é clara: “Não temos o peso de governar o país, então temos de reconstruir nossas comunidades”. Fala mais Orban E prosseguiu: “Nós nunca desistimos — isso é algo que as pessoas sabem sobre nós: nunca desistimos. Os dias que virão serão para curar nossas feridas”. No poder desde 2010, Órban contou com o apoio tanto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto do líder da Rússia, Vladimir Putin. Em meio à possibilidade de derrota de Orbán, Trump enviou, nesta semana, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, à capital húngara, Budapeste, para participar de um comício em uma clara demonstração de apoio à candidatura do aliado.

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