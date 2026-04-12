O PT Americana se reuniu este domingo para pensar e articular métodos para realizar campanha pela reeleição do presidente de Lula da Silva na cidade.

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Também participaram integrantes do PT de Santa Bárbara d’Oeste como o ex-prefeito Vanderlei Larguesa e o ex-vereador Pereira. De Americana, participaram a filha do ex-deputado Antonio Mentor Nathália Brisola – na foto ao lado do ex-presidente Valdemar e do atual Eduardo Coienca.

PT Americana e votos

A tarefa da legenda na cidade é fazer com que Lula melhore sua votação na eleição de outubro. Também está entre as tarefas defender o legado de Lula e mostrar o que o governo federal fez nos últimos 3 anos para a cidade.

DATAFOLHA E LULA- O instituto Datafolha divulgou neste sábado (11) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. As informações relativas ao levantamento foram publicadas inicialmente pela Folha de S. Paulo.

Conforme os resultados apresentados pelo Datafolha, o presidente Lula (PT) perde vantagem para os demais adversários e empata com Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) no segundo turno — a margem de erro da sondagem eleitoral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Este foi o primeiro levantamento do Datafolha após a definição do PSD pelo nome de Caiado para disputar a Presidência. Anteriormente, também eram testados junto ao eleitor os nomes dos governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

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