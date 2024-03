A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (27) a aplicação de concreto estampado na praça José Leite de Camargo, localizada ao lado da Orla da Praia Azul.

“A praça está recebendo paralelamente a construção de arquibancada ao lado do palco e a aplicação do concreto que terá piso estampado. É o início de muitas melhorias que vamos realizar na Orla da Praia Azul”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Com quase 400 metros de comprimento e 7.750 m², a região vai receber investimentos em acessibilidade, lazer e bem-estar para a população, ao alcance tanto de moradores do bairro como de outras áreas da cidade.

Haverá ainda a instalação de mobiliário urbano contemporâneo, como lixeiras e bancos; pintura viária, como faixas de travessia e vagas de estacionamento preferenciais; construção de quadra de areia, duchas, parquinho infantil, estação de ginástica ao ar livre, campo de bocha coberto e skate park. Será instalado um bicicletário, enquanto a iluminação passará por melhorias com a instalação de lâmpadas de LED.

O investimento é de R$ 1.628.000,00, sendo R$ 500 mil de recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo, intermediados pelo deputado Delegado Bruno Lima, R$ 813 mil por meio do FDMU e R$ 315 mil de contrapartida da empresa Pura Construtora por conta de empreendimentos na cidade. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

