Mês da Mulher: Roda de Conversa encerra atividades

“ Relações de gênero e o impacto na saúde mental das mulheres : machismo, misoginia, sexismo, homofobia, transfobia, prevenção e enfrentamento” foi o tema da Roda de Conversa desta quarta-feira (27) que encerrou as atividades do Mês da Mulher em Santa Bárbara d’Oeste, no Museu da Água.

Promovido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, o encontro contou com discussões entre o público e os palestrantes Patrícia da Costa Baumeyer (psicóloga), Maria Helena Galhani (advogada), Jaqueline Marques de Azevedo (psicóloga) e Marcelo Vieira (psicopedagogo, psicanalista e terapeuta).

A presidente interina do Conselho, Juliana Rodrigues, ressaltou que a Roda de Conversa foi produtiva e trouxe temas que devem ser realmente mais debatidos e explorados pelo impacto na vida das mulheres que sofrem violência. “Ansiedade e transtornos mentais, o próprio medo e a falta de autoestima repercute de uma forma ruim na vida dessas mulheres.

E abordar esse tipo de tema provoca reflexão para nossa sociedade machista e patriarcal que vivemos e convivemos”, comentou a guarda municipal. “Esses debates podem reformular pensamentos e, principalmente, gerar uma luz no fim do túnel com as crianças no futuro, pois elas poderão promover uma sociedade melhor, com mais equidade, com mais justiça e fora desse contexto da violência”, complementou.

Ações

A programação do Mês da Mulher contou com uma série de ações neste mês em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Palestras, rodas de conversa, oficinas de empreendedorismo e orientações de promoção à saúde e prevenção integraram a programação.

A Secretaria de Promoção Social realizou seu evento no dia 7 de março, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, com depoimentos do Poder Público, delegadas e conselheiras, além de participante do projeto “Tempo de Superação”, lançado em 2023 pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, que se propõe a tratar e trabalhar com homens agressores, encaminhados judicialmente. Com apoio do Conselho, também no dia 7, a Comissão das Mulheres Advogadas da 26° Subseção da OAB de Santa Bárbara d’Oeste promoveu um evento especial com importantes lideranças femininas, com palestras diversas em sua sede.

Já no dia 8 deste mês, aconteceu o evento de lançamento “Maria Vai à Escola”, projeto que visa contribuir para a conscientização dos alunos e a comunidade escolar sobre violência doméstica, e depoimento com “Mulheres Inspiradoras”, além de atividades culturais, promovido pelo Conselho e voltado para gestores de escolas, coordenadores, diretores e professores da Rede Municipal de Ensino da cidade.

No dia 16, houve uma Roda de Conversa no Grupo de Reflexão para homens do programa “Tempo de Superação”, na Casa Social, e dia 19, às 9 horas, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) teve a oficina “Empreendedorismo Feminino e Atualizações na Previdência para a Mulher”.

Apoio à mulher

Em Santa Bárbara d’Oeste, a rede de apoio à mulher é multifatorial e intersetorial, abrangendo os diversos serviços, programas e projetos, como o “Anjo da Guarda”, pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran), serviço do acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, o projeto “Tempo de Superação”, que se propõe a tratar e trabalhar com homens agressores encaminhados judicialmente, e AEPETI – Ações com foco em crianças e adolescentes, além de toda rede da Assistência Social, ações com foco no empreendedorismo e trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, por fim, a atenção do Centro de Referência de Saúde Mulher, vinculado à Secretaria de Saúde.

