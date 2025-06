A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no próximo dia 19 (quinta-feira), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, o concerto “Intercâmbios: A Finlândia no Brasil”, em uma parceria entre a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Filarmônica de Rio Claro. O concerto terá regência do maestro finlandês Ville Mankkinen e participação do violoncelista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rodrigo Andrade, e pretende trazer um pouco da cultura nórdica para Americana.

“Além de ser uma excelente oportunidade de ver em atividade nossa Orquestra Municipal, que muito orgulha Americana, o concerto proporcionará uma rara oportunidade de conhecer o encontro musical entre esses dois países, apresentando obras que celebram a troca cultural e as influências recíprocas entre a Finlândia e o Brasil”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Com a regência do maestro finlandês Ville Mankkinen executando obras do compositor também finlandês Jean Sibelius, o concerto contará com a participação do violoncelista Rodrigo Andrade executando o concerto de Edward Elgar para violoncelo e orquestra, um dos mais importantes e desafiadores para o instrumento.

O maestro e pedagogo musical Ville Mankkinen leciona violino/viola no Kuula College desde 2001. É diretor artístico e regente da Wasa Sinfonietta desde 2002, membro fundador e secretário da Academia Panula e já regeu orquestras na Finlândia, Estônia e Brasil. Mankkinen estudou violino e viola na Finlândia e na Rússia e regência na Academia de Música e Teatro de Tallinn com Toomas Kapten. Ministrou master classes internacionais com Jorma Panula, Sergio Chnee, Mark Stringer e Mark Heron.

Já Rodrigo Andrade é um violoncelista brasileiro nascido em Porto Alegre. Iniciou seus estudos musicais aos seis anos e estudou em instituições renomadas como a Hartt School e a Juilliard School em Nova Iorque. Foi bolsista de várias organizações e tem atuado como solista e camerista com orquestras e grandes artistas. Atualmente, é Violoncelo Assistente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e membro do Quarteto Osesp, além de professor do Instituto Baccarelli e da Academia da Osesp. Tem realizado turnês nacionais e internacionais e lançado álbuns solo, incluindo o premiado “Convergências” com obras de compositores brasileiros.

O concerto tem realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro junto com o Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Os ingressos são solidários e estão disponíveis no site ingressodigital.com mediante a troca por um litro de água sanitária para destinação ao Fundo Social de Solidariedade.

