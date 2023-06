Orquídeas de Sumaré são premiadas em exposições reconhecidas nacionalmente

Três orquídeas de Sumaré foram premiadas neste mês de junho em exposições reconhecidas nacionalmente. Foram dois primeiros lugares e um terceiro em dois eventos distintos: um realizado em Valinhos e outro na cidade de Rio Claro. A planta deu nome ao município já que Sumaré faz referência uma espécie de orquídea.

Uma das orquídeas ficou em primeiro lugar na categoria “híbrido” em exposição realizada em Valinhos no dia (02/06). Outras duas plantas ficaram em primeiro e terceiro lugar, nas categorias “híbrido” e “espécie nacional” respectivamente, em exposição realizada no último final de semana na cidade de Rio Claro.

ORQUIDÁRIO

No ano passado, o orquidário de Sumaré passou por reforma, ganhando nova pintura geral do prédio, manutenção da cobertura e adequações na estrutura que serve de apoio para a exposição das orquídeas, como mesas e prateleiras, bem como o replantio de alguns exemplares.

Além disso, houve a retomada das atividades no local, que estava com as ações suspensas devido à pandemia. O Orquidário Sumaré está localizado na Avenida Eugenia Biancalana Duarte, 150, região Central.

