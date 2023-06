A crise dos utensílios para casa atingiu de uma vez duas gigantes globais. Depois de a Tupperware cair à minima histórica na bolsa de Nova York, derretendo quase 50%, e começar a trabalhar com consultores de recuperação para tentar evitar a falência, agora foi a vez da Instant Brands, fabricante dos utensílios de cozinha Pyrex, anunciar que pediu falência nos Estados Unidos.

A empresa aderiu, nesta segunda-feira (12), ao Capítulo 11, que permite o devedor manter as operações e adiar os prazos de pagamento, enquanto busca sanar as dívidas financeiras.

“A Empresa entrou com uma série de ações usuais buscando a aprovação do tribunal para continuar a apoiar suas operações durante o processo supervisionado pelo tribunal, incluindo o pagamento contínuo de salários e benefícios dos funcionários sem interrupção. A Instant Brands espera receber a aprovação do Tribunal para essas solicitações em breve. A Companhia pretende pagar vendedores, fornecedores e distribuidores integralmente em condições normais por bens e serviços prestados na data do depósito ou após essa data”.