Tivoli Shopping recebe Feira Pet nesta quarta

O Tivoli Shopping recebe nesta quarta-feira (14) mais uma edição da Feira Pet de Adoção de Animais, na loja Cobasi. A iniciativa, em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste (SPASB) – SOS Animais, acontece das 19h às 22h.

Realizada duas vezes ao mês, a feira tem o objetivo de incentivar a adoção responsável e contribuir para a redução do número de animais abandonados no município. “O Tivoli Shopping apoia essa importante iniciativa. É uma oportunidade de contribuir para que esses animaizinhos tenham um lar onde receberão amor e conforto”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os pets que participam da feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos e foram resgatados pela SOS Animais e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste e agora, após o período de recuperação, estão prontos para encontrar um novo lar.

Para adotar um filhote de cão ou gato, é preciso ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo declarando se comprometer com a posse responsável.

Através da parceria da ONG e do shopping, a loja Cobasi oferece um brinde exclusivo a todas as pessoas que adotam um animalzinho nas feiras do Tivoli. Além disso, a loja concede um desconto especial aos novos tutores para a compra do “kit enxoval”, que conta com itens como cama, coleira, ração, comedouro, bebedouro, vermífugo, entre outros produtos de cuidados, higiene e alimentação.

SERVIÇO:

Feira de Adoção de Animais

Quando: 14 de junho

Horário: das 19h às 22h

Local: Loja Cobasi | Tivoli Shopping

