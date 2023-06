Nova droga 'nine' chega à região

A nova droga que assusta pela potência destrutiva ‘nine’

chegou à região. A Guarda Municipal prendeu uma mulher de 24 anos com material que continha a ‘droga zumbi’. Ela foi detida por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (13), em Americana. Ao todo, a equipe apreendeu 125 porções de drogas durante a ocorrência.

A abordagem da suspeita aconteceu na Rua Antônio Fugolin, região do São Benedito. De acordo com a corporação, um morador denunciou a atividade criminosa e indicou onde a mulher estava. A equipe em patrulhamento pelo local já conhecia a mulher pelo envolvimento com o tráfico e acionou uma agente feminina para apoiar à ocorrência.

A suspeita carregava uma bolsinha contendo porções de maconha, crack, cocaína e nine-nine, conhecida como ‘droga zumbi‘.

O que é a droga zumbi?

Também denominada “sais de banho”, a cloud nine é uma droga sintética extremamente perigosa, não só por causar dependência, mas também por tornar seus usuários irreconhecíveis. Os mistérios que giram em torno dessa substância têm preocupado as autoridades, especialmente após alguns episódios de pessoas que se transformaram em zumbis ao ingerirem a temida pílula.

Por se tratar de uma droga que chegou nos Estados Unidos repentinamente, foi em 2010 que se alastrou de forma desenfreada. Médicos ficaram em estado de alerta e vários estados do país baniram a sua fórmula.