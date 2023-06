Dourado cobra programa 'Famílias Fortes'

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou requerimento na Câmara de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a execução do Programa Famílias Fortes.

No documento, o parlamentar explica que foi assinada em setembro de 2022 a adesão do município ao Programa Famílias Fortes do Governo Federal, que prevê a inclusão de um artigo que estabelece que o município deverá instituir diretrizes para políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares, mas até o momento nenhuma ação foi realizada.

“Já se passaram nove meses da adesão do programa e nenhuma ação foi efetivamente realizada. A realização desse programa é muito importante para fortalecer os processos de proteção e reduzir os riscos relacionados a comportamentos problemáticos”, aponta Dourado.

O autor pergunta ao Poder Executivo quando será iniciada a execução efetiva junto à população; se a ação está entre as prioridades da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para o ano de 2023; e quem são os servidores designados e responsáveis pela execução do programa no momento. Pede ainda, que seja informado todo o organograma dos envolvidos, discriminando as funções de cada um.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

