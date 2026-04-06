O presidente da Câmara de Nova Odessa Oseias Jorge (PSD) se reuniu com o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) em São Paulo esta segunda-feira.

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Oseias foi ao encontro do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de dois parceiros de seu mandato em Nova Odessa- os deputados federal Paulo Freire e estadual Marta Costa.

Registro de Oseias

Uma grande honra atender ao convite do deputado federal Paulo Freire e da deputada estadual Marta Costa para um importante encontro com o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro.

Estivemos reunidos com lideranças municipais em um diálogo firme, produtivo e alinhado com os desafios reais da nossa população. Um momento de construção política, troca de experiências e fortalecimento de pautas que visam o desenvolvimento dos municípios, mais eficiência na gestão pública e melhores condições de vida para todos.

Seguimos com responsabilidade, posicionamento e compromisso com uma política séria, transparente e voltada para resultados concretos.

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