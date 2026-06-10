Presidente da CM formaliza pedido com secretário estadual de Agricultura, que esteve em evento no Instituto de Zootecnia; objetivo da mudança é reduzir ainda mais as despesas do Poder Legislativo

Em evento realizado pelo Instituto de Zootecnia (IZ) na manhã desta quarta-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, Oséias Jorge (PSD), entregou pessoalmente ao Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Geraldo Melo Filho, a solicitação formal para a utilização de um dos prédios do Instituto pelo Poder Legislativo.

As tratativas para viabilizar a mudança de prédio começaram em 2025. O primeiro ofício sobre o tema é de julho do ano passado, por meio do qual a presidência da Casa de Leis solicita a edição do Decreto nº 67.756/23, visando à inclusão da Câmara Municipal de Nova Odessa na permissão de uso do prédio do Instituto.

Mudar a sede da Câmara para um prédio do IZ atende a dois objetivos principais: reaproximar o Poder Legislativo da população, instalando-se em um prédio mais central; e promover economia aos cofres públicos. Atualmente, o Legislativo paga R$ 421 mil de aluguel por ano.

Já no Instituto de Zootecnia, não haverá esse custo. A área solicitada ao IZ, conhecida como “prédio 2”, tem 2,3 mil metros quadrados e encontra-se sob permissão de uso integral pela Prefeitura de Nova Odessa.

Cessão

Tanto o Poder Executivo, que já ocupa prédios no local, quanto a direção local do IZ, já concordaram com a cessão do prédio à Câmara. Entretanto, o imóvel não integra o patrimônio do Município e, por este motivo, o aval do secretário estadual é necessário para a concretização da mudança.

O Poder Legislativo de Nova Odessa espera uma agenda exclusiva em breve com o secretário para tratar detalhadamente do assunto. A meta do Chefe do Legislativo é conseguir mudar de prédio ainda em 2026.

No documento entregue por Oséias ao secretário estadual, a Câmara Municipal reconhece a necessidade de melhorias no local e de cumprir contrapartidas apontadas pelo Instituto de Zootecnia, como segurança.

“Precisamos trazer a Câmara para perto das pessoas novamente. E, mesmo arcando com a reforma do prédio e melhorando a segurança, a economia para o Poder Legislativo será tremenda. Estaremos no centro e reduziremos ainda mais o custo da Câmara para a população”, argumenta o Presidente.

Esteve presente no evento, também, Lucas Camargo, Diretor Geral da Câmara de Nova Odessa, designado desde o ano passado pela presidência para acompanhar este processo.