O vereador e presidente da Câmara de Nova Odessa, Oséias Jorge (PSD), ligou a ‘metralhadora giratória’ contra o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e principalmente o vice-prefeito Alessandro Mineirinho (PP) na sessão desta segunda-feira (24). No uso da tribuna, partiu para o ataque com críticas duras e tom de ameaça de ir pra oposição aberta.

A fala ácida do presidente da Câmara contra a dupla que comanda o Poder Executivo teve início quando Oséias comentou que o atual secretário-adjunto de Educação, Ricardo Eugênio, teria participado de um pedido de cassação do prefeito e, depois, acabou ‘premiado’ cargo. “Sabe qual foi o ‘presente’ que ele ganhou? Ser o secretário-adjunto de Educação”, ironizou. “Aí o vereador Oséias é bandido, é PCC (Primeiro Comando da Capital), um monte de coisa. E eles são santo”, disparou.

Em seguida, Oséias afirmou que teve de superar interferências do Executivo para conseguir ser presidente da Câmara. “Se quiser me tirar dessa cadeira de presidente, tudo bem. O importante é atender a população de Nova Odessa. Não é o senhor não, prefeito. Se eu dependesse do senhor, nem nessa cadeira de presidente eu estava. E nem do vice (prefeito)”, emendou. “Vocês foram lá articular pra pagar 50 mil reais pra vereador. Junto com o dono desse prédio”, disse, se referindo ao imóvel onde funciona a atual sede da Câmara e sem dar mais detalhes.

Articulação

“Só não foi presidente a Márcia (Rebeschini) porque eu fiz uma articulação forte com pessoas que têm palavra. Se chamam André Faganello e Pelé”, detalhou Oséias. “Pra sentar nessa cadeira eu tive de articular, não sou bobo. Um pouquinho eu aprendi com o Áureo Nascimento Leite”, disse, em referência ao tio e ex-vereador/ex-presidente da Câmara. “Me respeitem ou o ‘canhão’ vai virar pra vocês a partir de hoje”, ameaçou. “Vocês querem arrumar confusão comigo? Aqui dentro ou lá fora… Vou colocar minha ‘tropa’ na rua, vocês colocam a sua”, reforçou.

Oséias ainda falou para os demais vereadores não serem “boneco de posto”, insinuando passividade excessiva da maioria dos colegas. “E parem de terceirizar. Não vou conversar com ‘coach’, não vou conversar com palestrante. Ou o prefeito Leitinho entra na sala, senta e respeita a gente ou não participo mais de reunião. E nem com o vice-prefeito, que não sabe de nada. ‘Calcinha apertada’, disparou, uma clara referência ao ex-governador João Doria (PSDB), que usava calças coladas nas pernas.. É pra você que vai virar agora o ‘canhão'”, reiterou.

Por fim, o presidente afirmou que a Administração Municipal não ‘aguenta um mês’ caso comece a ser oposição. “Vou defender (o governo na Câmara), mas eu quero respeito. E parem de falar que eu quero ser candidato a prefeito, vice (prefeito Mineirinho). Se você quer ser candidato a prefeito, vai ser candidato a prefeito. Vai ser candidato a deputado, a governador, o que quiser ser. Mas me deixa quieto”, finalizou.