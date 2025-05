Otávio Weissinger, de 27 anos, morreu esta quarta-feira em um acidente de moto em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era membro importante da Torcida Organizada Tusb (Sangue Barbarense). O NM apurou que o acidente aconteceu pela manhã. O pai dele trabalha na prefeitura de Santa Bárbara.

NOTA DE FALECIMENTO de Otávio Weissinger divulgada pela TUSB

É com profundo pesar que a Torcida Uniformizada Sangue Barbarense (TUSB) comunica o falecimento de Otávio Weissinger, um verdadeiro guerreiro e amigo.

Otávio foi muito mais do que um membro, foi um pilar da nossa torcida, sempre presente, leal e incansável na luta pelas cores que tanto amamos. Sua paixão, compromisso e amizade jamais serão esquecidos.

Estendemos nossos sentimentos à toda família, desejando que Deus os conforte neste momento tão difícil.

Nos despedimos com dor no coração, mas com gratidão eterna por tudo o que ele fez por nós.

Descanse em paz, Otávio. Seu legado na TUSB será eterno.

— TORCIDA UNIFORMIZADA SANGUE BARBARENSE

