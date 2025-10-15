Outubro Rosa: Shopping de Sumaré reforça campanha com programação

No sábado, dia 18, público pode participar de diversas atividades, como palestras, acolhimento, atendimentos de saúde e apresentações culturais

Para reforçar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Shopping ParkCity Sumaré promove no próximo sábado, 18/10, uma programação especial, com diversas atividades gratuitas, voltadas ao autocuidado feminino. A ação Outubro Rosa – Um Toque de Inspiração será realizada das 10h às 18h, na Alameda ParkCity.

Durante todo o dia, o público poderá participar de palestras, bate-papos com histórias de superação e acolhimento, além de atendimentos e orientações voltadas à saúde da mulher, como massagem, aferição da pressão arterial e aulas de yoga. A programação inclui também aulas práticas de bem-estar, apresentações culturais e a exposição de produtos e serviços de mulheres empreendedoras da região. A iniciativa é uma parceria com a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e a AASU (Associação dos Advogados de Sumaré).

Além de levar informação com profissionais capacitados, a campanha tem o objetivo de proporcionar suporte emocional às mulheres e combater o medo de exames. “As ações do Outubro Rosa são fundamentais para a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Teremos um dia inteiro de atividades e abordagens diversas para levar a informação de uma maneira leve e descontraída”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, observa que a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em promover ações que valorizam a saúde, unindo a comunidade em torno de uma pauta extremamente importante. “Com esta iniciativa, esperamos envolver a sociedade e sensibilizar o maior número possível de mulheres sobre a importância do cuidado e da prevenção”, afirma.

E durante o mês, em apoio ao Outubro Rosa, o Shopping ParkCity Sumaré estará todo iluminado de rosa. A iluminação especial, na fachada do empreendimento, convida os clientes que visitam ou passam pelo local a refletir sobre a importância do autocuidado e da atenção à saúde.

Programação Outubro Rosa – Um Toque de Inspiração

Das 10h às 18h.

Orientação jurídica (com advogados da AASU).

• Consultas sobre empreendedorismo, dúvidas contábeis e sobre abertura de CNPJ (com a ACIAS).

• Quick massagem, maca e bota compressiva (com Fernando Cássio, do Espaço Personal).

• Aferição da pressão arterial (com o Grau Técnico).

• Estandes de óleos essenciais, terapias de ambiente com ozônio, produtos sustentáveis e muito mais.

10h15 • Aulão de yoga e bate-papo sobre superação desde o diagnóstico da doença (com a profª. Nathalia Carvalho).

A partir das 11h

• Palestra – “Um olhar integrativo para a saúde” (com a enfermeira Ana Carolina Favaro).

• Palestra – “Método das 5 Saúdes: corpo, mente, emoções, energia e espírito” (com a psicanalista Nathalie Carolini Costa).

• Palestra – “Os direitos da paciente oncológica” (com a advogada Daniela Bibiano).

13h • “Outubro Rosa em Movimento: a importância do exercício físico na saúde da mulher” (com Fernando Cássio, do Espaço Personal).

14h • Palestra – “Peso e Saúde: como o excesso de peso pode afetar o corpo e o que fazer para melhorar”.

15h • Apresentação de dança tradicional japonesa (com o grupo Komadori Dansu, da Nipo).

15h30 • Palestra – “Outubro Rosa também é Pet: amor que protege” (com a ONG Viralatinhas).

16h • Apresentação interativa de dança do ventre e sertanejo (com os alunos da escola Espaço Gama).

Onde: Alameda ParkCity.

Horário: 10h às 18h.

Evento gratuito e para todas as idades

