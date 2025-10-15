Nova Odessa: recape chega ao Jardim Santa Rosa nesta 5ª-feira

Intervenção vai revitalizar cerca de 1 km de vias e melhorar a mobilidade no bairro; investimento é de R$ 336 mil, com recursos do governo federal

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, inicia nesta quinta-feira (16/10), a obra de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Ernesto Araium, além de um trecho da rua XV de Novembro, entre as ruas Roberto Sprogis e Avenida Dr. Ernesto Sprogis, no bairro Jardim Santa Rosa.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer das 8h às 17h e vão contemplar aproximadamente 1 quilômetro de vias, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego local. O investimento total é de R$ 336 mil, viabilizado por recursos federais do Ministério das Cidades.

Poderá haver mudança no cronograma da obra caso ocorram chuvas. A previsão é que o recape seja concluído em aproximadamente 4 dias úteis. Durante a execução dos serviços, a Secretaria orienta a população a deixar seus veículos em local de fácil acesso.

O secretário adjunto de Obras, Fábio Henrique Souza, destacou a importância da intervenção. “Esse recapeamento faz parte do nosso planejamento de melhoria da infraestrutura urbana. São obras que impactam diretamente a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores, garantindo mais segurança e durabilidade no pavimento”, afirmou.

