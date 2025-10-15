O Palmeiras anotou a segunda goleada seguida pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Após a vitória por 4 a 1 contra o Juventude, no sábado (11), o Verdão superou o Red Bull Bragantino por 5 a 1, de virada, com gols de Bruno Fuchs, Vitor Roque (duas vezes), Felipe Anderson e Flaco López. John John marcou o gol da equipe adversária.

Com o resultado, o time chega aos 61 pontos conquistados e segue na ponta da tabela do Brasileirão, mantendo a vantagem de três pontos para o Flamengo, segundo colocado.

O Palmeiras possui a maior série de vitórias da competição como mandante atualmente, com nove triunfos seguidos.

Domingo tem Palmeiras e Flamengo

Grande adversário do Verdão no Brasileirão, o Flamengo também venceu e espera o líder no choque master no domingo, no Rio de Janeiro. Caso bate o time paulista, os cariocas voltam a liderar o Nacional.

