Cheesecake saudável de açaí
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
INGREDIENTES:
– 180g de iogurte grego zero
– 150g de creme de ricota light
– 1 e ½ scoop de One Nutrition Açaí Puravida
– 4 colheres de sopa de chia
– 60g biscoitos sem açúcar
– 2 colheres de sopa de leite vegetal
– Frutas vermelhas para finalizar
MODO DE PRERARO:
1. Numa tigela, misture o iogurte grego, o creme de ricota, o One Nutrition e a chia até ficar homogêneo;
2. Quebre os biscoitos e misture com o leite vegetal para formar a base do cheesecake. Espalhe nas forminhas sem fundo e reserve;
3. Cubra a base com o recheio de Açaí e leve para geladeira por 1 hora. Desenforme e finalize com frutas vermelhas por cima.
RENDIMENTO: 2 porções de 250g
TEMPO DE PREPARO: 25 minutos
DIFICULDADE DA RECEITA: Média
Leia + sobre comida, bebida e receitas