Cheesecake saudável de açaí

INGREDIENTES:  
 
– 180g de iogurte grego zero  
 
– 150g de creme de ricota light  
 
– 1 e ½ scoop de One Nutrition Açaí Puravida  
 
– 4 colheres de sopa de chia  
 
– 60g biscoitos sem açúcar  
 
– 2 colheres de sopa de leite vegetal  
 
– Frutas vermelhas para finalizar  


 
MODO DE PRERARO:  
 
1. Numa tigela, misture o iogurte grego, o creme de ricota, o One Nutrition e a chia até ficar homogêneo;  
 
2. Quebre os biscoitos e misture com o leite vegetal para formar a base do cheesecake. Espalhe nas forminhas sem fundo e reserve;  
 
3. Cubra a base com o recheio de Açaí e leve para geladeira por 1 hora. Desenforme e finalize com frutas vermelhas por cima.  


 
RENDIMENTO: 2 porções de 250g  
 
TEMPO DE PREPARO: 25 minutos  
 
DIFICULDADE DA RECEITA: Média 

