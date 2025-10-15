Hortolândia recebe inscrições para ingresso na Educação Infantil em 2026

Inscrição da criança até esta quinta-feira (16) norteará oferta de vagas em cada unidade escolar

A Prefeitura de Hortolândia disponibiliza, anualmente, um período de inscrições na Educação Infantil para os pais e responsáveis que desejam conseguir vaga para suas crianças em escolas municipais. Este período, iniciado no dia 9 de setembro, se encerra nesta quinta-feira (16).

De acordo com a secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, este período é fundamental para planejar o ano letivo de 2026, organizando as vagas nas unidades. No entanto, as inscrições acontecem ao longo de todo o ano letivo, podendo os pais e responsáveis, a qualquer momento, procurar as creches municipais para inscrever a criança na Educação Infantil.

Como fazer a inscrição

O período de inscrição, com vistas ao planejamento do ano letivo de 2026, vale para todas as etapas da Educação Infantil (Berçário, Mini Grupo, Maternal, Jardim I e Jardim II), bem como para o primeiro ano do Ensino Fundamental.

No caso das creches, os responsáveis deverão se dirigir à Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) mais próxima de casa para efetuar a inscrição da criança. É necessário apresentar cópias dos seguintes documentos da criança:

Certidão de Nascimento da criança;

Comprovante de residência ou contrato de locação no nome dos responsáveis da criança;

Comprovante de Trabalho ou Declaração de Renda;

Atestado de Vacinação;

1 foto (para efetuar a matrícula).

No caso das crianças que completarão 6 anos até 31 de março de 2026, as inscrições deverão ser realizadas diretamente na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) mais próxima.

A partir de 11 de novembro, os resultados das inscrições, com o nome dos alunos selecionados para matrícula, serão divulgados em cada unidade escolar. Após a confirmação, a matrícula será efetuada e documentos adicionais serão solicitados à família ou aos responsáveis na ocasião.

Conforme explica a diretora do Departamento de Educação Infantil, Jane Aparecida Nery de Carvalho, “o período de inscrições auxilia a Secretaria no planejamento escolar do próximo ano letivo, além de ser fundamental para assegurar o acesso à educação e o desenvolvimento integral das crianças desde a primeira infância. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que não deixem de realizar essa primeira etapa de inscrição, dentro desse período.”

