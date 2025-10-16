O marketing, a comunicação e as relações públicas das marcas estão em constante evolução, e entender as pessoas é o ponto de partida para estratégias realmente eficazes em um mercado cada vez mais competitivo, como afirma o RP Digital e estrategista de influência, Janiel Kempers.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Ficar de olho nas tendências é importante para continuar relevante no mercado, criar uma estratégia de comunicação é muito sobre entender as pessoas, e para isso, é preciso se manter atualizado”.

“Ao acompanhar as novidades, conseguimos criar estratégias mais certeiras que realmente conectam com o público. Se adaptar às mudanças e usar as tendências a favor da marca ajuda a engajar, atrair e manter os clientes de maneira eficiente”, explica.

4 tendências do marketing para 2025:

1. Vídeos curtos como protagonistas

“Os vídeos curtos, como reels, shorts e TikToks, continuam em alta e devem ter ainda mais protagonismo este ano. Neles, o grande desafio é captar a atenção de um público que está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo em apenas 60 segundos, ou menos, por outro lado, esse tipo de conteúdo tem um grande potencial de engajamento e segmentação”;

2. Interação

“Ninguém mais quer ser um expectador passivo que apenas recebe e consomem conteúdos, cada vez mais as pessoas estão buscando se conectar de verdade. Lives e eventos virtuais interativos ganharão ainda mais espaço, permitindo maior conexão e humanização”;

3. Dados

“Foi-se o tempo em que você demorava muito para entender o que o seu público quer, hoje as métricas são quase instantâneas e dizem, cada vez mais, quer souber entender os dados e usá-los na sua estratégia com certeza terá um diferencial”;

4. Conteúdo gerado pelo usuário (UGC)

“Ainda na linha de conexão com o público, vale a pena dar mais protagonismo aos consumidores/cliente, seja criando conteúdos que promovem marcas de forma orgânica e genuína, nada engaja mais do que histórias reais”, afirma Kempers.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado