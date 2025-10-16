Obra-prima de Emily Brontë ganha edição literária especial enquanto se prepara para conquistar o cinema novamente

Há histórias que atravessam o tempo como o vento que sopra sobre as colinas: intensas, arrebatadoras e impossíveis de esquecer. O Morro dos Ventos Uivantes, único romance da escritora e poetisa Emily Brontë, toca gerações há quase dois séculos.

Agora, o clássico ganha nova edição pela Via Leitura, selo do Grupo Editorial Edipro, que celebra a potência dessa narrativa atemporal com um projeto gráfico à altura: capa dura e arte delicadamente artística, quase pictórica, que traduz em imagem a beleza e o mistério do texto.

Com tradução de Alexandre Barbosa de Souza, a obra chega às livrarias como parte das comemorações de um legado literário que continua a emocionar e inquietar leitores em todo o mundo. Publicado originalmente em 1847, o romance escandalizou a sociedade vitoriana ao expor paixões arrebatadoras, rancores profundos e personagens intensos.

Ao longo do tempo, tornou-se um marco da literatura universal, admirado por sua atmosfera sombria, pela força de Heathcliff e Catherine e pela complexidade dos sentimentos que retrata.

Naquela colina erma, a terra era dura, com uma crosta negra congelada, e o ar me fez tremer o corpo inteiro. Não conseguindo abrir a corrente, pulei o portão; atravessei correndo pelas pedras o caminho bordejado de arbustos de groselha desgrenhados e, ao chegar à porta, bati em vão para ser admitido, até que os nós dos meus dedos ficaram dormentes e os cães uivaram.

(O Morro dos Ventos Uivantes, p. 12)

Não à toa, O Morro dos Ventos Uivantes já inspirou diversas adaptações para o cinema, a televisão e o teatro. Uma nova versão cinematográfica, estrelada por Margot Robbie, deve estrear em 2026 e já reacendeu o interesse do grande público por esse romance inesquecível – prova de que a história criada por Emily Brontë continua pulsante e atual.

O livro, que combina romance, tragédia e elementos fantasmagóricos em um enredo que fascina leitores desde o século XIX, é uma experiência intensa. Sua narrativa permanece viva, dialogando com os dilemas humanos mais profundos, da paixão à vingança, da liberdade ao destino. Com uma edição cuidadosa e uma capa marcante, esta publicação da Via Leitura é um convite para redescobrir – ou apreciar pela primeira vez – a obra que consagrou Emily Brontë como um dos grandes nomes da literatura mundial.

Ficha técnica

Título: O Morro dos Ventos Uivantes

Autoria: Emily Brontë

Editora: Via Leitura – Grupo Editorial Edipro

Número de páginas: 320

ISBN: 978-6587034676

Dimensões: 14 x 2.4 x 21 cm

Preço: 67,90

Sobre a autora

Emily Brontë (1818-1848) foi escritora e poetisa, assim como suas irmãs, Charlotte e Anne. Com 20 anos, Emily tornou-se professora na Law Hill School, em Halifax, mas pouco depois abandonou o emprego por problemas de saúde. Entre os planos frustrados de fundar uma escola, decidiu publicar seus poemas e os das irmãs em uma pequena editora. Apenas dois exemplares foram vendidos. Então, cada uma das irmãs passou a se dedicar à escrita de um romance. Assim nasceu O Morro dos Ventos Uivantes, obra-prima da literatura inglesa que colocou o nome de Emily na história.

Sobre o tradutor

Alexandre Barbosa de Souza é ex-editor de casas editoriais como Biblioteca Azul, Cosac Naify e Editora 34. Também autor, escreveu Livro de poemas, Viagem a Cuba, Azul escuro e Autobiografia de um super-herói. Traduziu, pela Editora Edipro, os clássicos 1984 e A revolução dos bichos de George Orwell, O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde e Walden, de Henry David Thoreau, entre outros. Traduz obras do inglês, francês e espanhol.

Sobre a editora

O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

