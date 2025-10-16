A família de Marcos Benedito Maia da Silva, de 62 anos, está em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. Ele está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (13), por volta das 17h30, após sair de uma clínica localizada em Americana, nas proximidades da Lagoa.

De acordo com familiares, o Sr. Marcos apresenta sintomas de Alzheimer, e há a possibilidade de que ele esteja tentando voltar para casa, em Sumaré.

Quem for da região de Americana ou Sumaré e tiver visto o Sr. Marcos, ou tiver qualquer informação sobre seu paradeiro, pode entrar em contato com Carolina, pelo telefone (19) 99150-0142.

Vamos ajudar Marcos Benedito

A família pede que a população compartilhe a informação em grupos e redes sociais para ampliar as chances de localizá-lo.

