Na noite desta quarta-feira (15), o Santos mostrou que conseguiu se preparar bem ao longo da pausa e venceu o Corinthians por 3 a 1, na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano dominou a primeira etapa e saiu na frente com gols de Zé Rafael, Barreal, em uma pintura, e Rollheiser, na segunda etapa. O Timão descontou com Raniele.
Com o resultado, o Peixe permanece na 16ª colocação, mas alcança os 31 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, no aguardo da partida do Vitória, que entra em campo nesta quinta-feira (16). Já o Corinthians é o 12º, com 33 pontos, e viu o rival se aproximar.
O Santos começou a partida com tudo e logo abriu o marcador.
Barreal cobrou escanteio na primeira trave e Zé Rafael subiu para abrir o placar. O volante apareceu novamente na área, dessa vez recebendo cruzamento da direita e mandou por cima do gol. Depois, Lautaro Diaz recebeu passe de Rollheiser e chutou próximo da trave adversária.
O Corinthians tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar quase nada. O Peixe vinha com tudo e tinha mais chances na bola parada. Barreal cobrou falta e Felipe Longo fez a defesa tranquila.
Na segunda que tentou, o argentino arriscou de longe e acertou o ângulo, marcando um golaço na Vila Belmiro. Os donos da casa quase ampliaram depois de cobrança de escanteio, onde a bola sobrou para Adonis Frias, que chutou no meio da área e parou no goleiro alvinegro.
SEGUNDO TEMPO
Logo no começo do segundo tempo, o Santos teve a chance de ouro para ampliar. Breno Bidon agarrou a perna de Zé Rafael em cobrança de escanteio. O árbitro não marcou nada em campo, mas com o VAR assinalou a penalidade. Na cobrança, Rollheiser cobrou firme e marcou o terceiro.
Na sequência, o Corinthians conseguiu descontar em sua primeira oportunidade. Matheuzinho bateu escanteio na área e Raniele subiu mais alto para marcar.
Depois disso, o Santos administrou a vantagem e pouco chegou no campo de ataque. Por outro lado, o Corinthians conseguiu aparecer mais na frente, com as entradas de Memphis e Garro. Novamente, em cobrança de escanteio, o Timão quase conseguiu marcar mais uma vez, mas a cabeçada de Gustavo Henrique bateu na trave e saiu. Sem mais sustos, o Alvinegro Praiano conseguiu a vitória e se reabilitar no Brasileirão.
