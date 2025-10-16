Pastor Miguel Pires sugere revitalização de vias no Jardim Boer

Vereador busca revitalizar a Avenida Comendador Lísio Bertone e a Rua da Prosperidade

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere à prefeitura a revitalização da Avenida Comendador Lísio Bertone e da Rua Prosperidade, no Jardim Boer.

No documento, o parlamentar explica que moradores procuraram seu gabinete reivindicando melhorias no local, que possui desgastes asfáltico, deficiência na sinalização de trânsito e ausência de lobo e de sistema adequado de drenagem de águas pluviais.

“Esses locais já sofrem há anos com desgaste do asfalto e falta de sinalização. Por se tratar de uma via que margeia a Rodovia Anhanguera e dá acesso direto ao bairro, sua revitalização é de caráter urgente para evitar constrangimento e perigos aos que utilizam as vias”, afirma Pastor Miguel.

Segundo o vereador, a melhoria pode ser realizada através de parceria com a iniciativa privada. “Estamos sugerindo que a Secretaria de Planejamento inclua as marginais na contrapartida da CCR AutoBAn, que vai fazer o viaduto ali”, completou.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 21, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

