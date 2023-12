Ozzy Osbourne é um dos ícones do heavy metal. O

ex-vocalista da banda britânica Black Sabbath. Neste domingo, dia 03, o artista completa 75 anos de idade e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e apresenta um estudo sobre as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

A liderança do ranking ficou com “Iron man”. O top 5 ficou completo com “Paranoid” e “No more tears”, em segundo e terceiro lugares, além de “Changes” e “War pigs” na quarta e quinta posições.

Ozzy Osbourne tem 244 obras musicais e 656 gravações cadastradas na gestão coletiva da música. O cantor e compositor tem o seu direito autoral de execução pública protegido no Brasil pelo Ecad, assim como os demais artistas internacionais.

Isso ocorre porque as associações de música brasileiras possuem contratos de representação com sociedades da mesma natureza em diversos países, o que torna possível que os artistas estrangeiros recebam seus respectivos direitos autorais quando suas músicas são tocadas no país. Nesses casos, o Ecad arrecada os valores e distribui para as associações brasileiras, que os repassam para as associações estrangeiras e, em seguida, para os artistas.

Ranking de músicas de autoria de Ozzy Osbourne mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Iron man Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Oz Osbourne 2 Paranoid Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Oz Osbourne 3 No more tears Black Label Society / Oz Osbourne / John R W Purdell 4 Changes Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Oz Osbourne 5 War pigs Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Oz Osbourne 6 Crazy train Robert Daisley / Randall Rhoads / Ozzy Osbourne 7 Mama I’m coming home Black Label Society / Ozzy Osbourne 8 N.i.b. Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 9 Mr crowley Robert Daisley / Randall Rhoads / Ozzy Osbourne 10 Dreamer Jones Mick Leslie / Fredriksen Marti / Ozzy Osbourne

