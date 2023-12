Os bolsonaristas da região decidiram descolar

da pauta nacional. Seja nas redes sociais ou mesmo em atos chamados pelos altos líderes do bolsonarismo, a região tem ficado a pé.

Os vereadores Marschelo Meche (PL-Americana) e Felipe Corá (Patriota- Santa Bárbara) ainda não fizeram postagens ‘reclamando’ da indicação do ministro da Justiça Flávio Dino para a vaga do STF. O bolsonarismo marcou para o próximo dia 10 de dezembro ato em todo o país- sendo o principal na avenida Paulista- contra a indicação de Dino.

Leia + sobre política regional

O ex-vereador de Americana Rafael Macris (PSDB), que deve tentar voltar ao cargo no ano que vem, é o único nome a se posicionar nas redes sociais. Ainda tucano, ele caminhou para o MBL (Movimento Brasil Livre) e tentará nova vaga em algum partido mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos), ligado à deputada federal Carla Zambelli, também ainda não se posicionou com relação à indicação de Dino.

Bolsonarista já organizaram em novembro evento também na av Paulista contra o governo Lula. Agora esperam ter novo fôlego atraindo público contrário à indicação do ‘comunista’ Dino para o posto de juiz do Supremo Tribunal Federal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP