Galera tenta salvar trafica, mas GM guarda garoto

A galera até que tentou salvar um homem

acusado de ser do tráfico de drogas na noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste, mas o caso ‘deu ruim’ e os agentes da Guarda Municipal levaram o homem, que permaneceu preso após a ida para a delegacia. A.F.A., 34, acabou detido e com ele foram encontradas drogas, além de quantidade mínima de dinheiro.

Mais notícias da cidade e região

O caso aconteceu já perto da meia noite no conjunto Roberto Romano.

Leia abaixo descrição pormenorizada da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste SP

APOIO TÁTICO 04 GCM JOSÉ GCM VILLALON GCM SERNAJOTO

DATA: 02/12/23 HORA: 23:55

LOCAL: RUA HILDA HELENO DE OLIVEIRA, BLOCO 80 COHAB R. ROMANO.

TRÁFICO DE DROGAS.

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou A.F.A 34 anos de idade em meio a via pública, este que ao notar a aproximação da equipe caminhou em direção há um aglomerado de pessoas colocando algo dentro de sua calça sendo de imediato abordado, submetido a busca pessoal fora localizado uma sacola que continha em seu interior:

– 39 pedras de crack

– 07 eppendorfs de cocaína

– R$10,00.

Neste momento alguns indivíduos tentaram tumultuar a abordagem sendo dispersados pela equipe, diante dos fatos o suspeito foi conduzido até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos retificou a prisão de A. Por tráfico de drogas conforme art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP