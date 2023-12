Documentário "Tecnologias que vão mudar o mundo" é a próxima atração da Sessão Pontos MIS

A Sessão Pontos MIS vai exibir o documentário

“Tecnologias que vão mudar o mundo”, na segunda-feira (4), às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A obra é uma produção nacional com duração de 52 minutos e aborda como a tecnologia tem nos afetado como sociedade e quais caminhos estão sendo traçados para o futuro.

“O documentário levanta uma reflexão muito importante sobre a revolução tecnológica que estamos vivenciando e o que podemos esperar no futuro”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

